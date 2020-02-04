فيديو.. أرقام ليفربول الأبرز في حصاد الجولة الـ25 من البريمييرليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار مساء الأحد على منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت مواصلة فريق ليفربول توهجه وتحقيق الأرقام القياسية.

نجح ليفربول في تحقيق أكبر انتصار بالجولة بالفوز 4-0 على ساوثهامبتون، ليبتعد بالصدارة برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي خسر في الجولة ذاتها 0-2 أمام توتنهام.

وأصبح هذا الفارق هو الأكبر لفريق متصدر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عن صاحب المركز الثاني، منذ انطلاق البطولة بشكلها الحالي عام 1992.

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وتلقى السيتي خسارته السادسة هذا الموسم، معادلا رقمه السلبي في نسخة 1016-2017، كأكبر عدد من الهزائم في نسخة واحدة من المسابقة، في عهد المدرب بيب جوارديولا.

ومن جانبه بات ستيفن بيرجوين، جناح توتنهام الجديد، اللاعب الهولندي الـ13، واللاعب الـ250 إجمالاً، الذي يسجل في أول لقاء له بالبريمييرليج.

"العين الرياضية" تستعرض بالفيديو أبرز أرقام وإحصائيات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.