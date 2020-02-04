عصبية سيميوني تثير سخرية بدلاء ريال مدريد

سخر الثنائي البرازيلي لـريال مدريد الإسباني، مارسيلو وإيدر ميليتاو، من الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد خلال لقاء الفريقين يوم السبت الماضي.

كاريكاتير.. زيدان يواصل صفعاته لسيميوني

وفاز ريال مدريد على الأتلتي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" لحساب الجولة الـ22 من عمر الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن قناة "موفيستار" الناقلة للقاءات الليجا في أوروبا، قد تابعت المدرب سيميوني خلال الديربي بكاميرا خاصة.

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وخلال متابعة الكاميرا لسيميوني، ظهر الأخير في حالة عصبية وتوتر شديدين، ما تسبب في سخرية مارسيلو وإيدر الجالسين على كرسي البدلاء في الريال.





ولم يتمالك ميليتاو ومارسيلو نفسهما من الضحك على ردود أفعال سيميوني العصبية والمتوترة.

وبحسب التقرير الذي نشرته "آس"، فإن إيدر قال لمارسيلو ساخراً إنه سيمنح الكرة لسيميوني ليرى ردة فعله.

الفرنسي ألفونس أريولا الحارس البديل في ريال مدريد، لاحظ سخرية زملائه من سيميوني، وقرر الانضمام لهم أيضا بحديث ساخر عن تصرفات المدرب الأرجنتيني.

يذكر أنها المرة الأولى منذ عام 2005 التي يفشل فيها أتلتيكو مدريد في هز شباك الريال خلال موسم واحد منذ عام 2005، وذلك بعدما انتهت مباراتي الليجا ونهائي كأس السوبر الإسباني بالتعادل السلبي، فضلا عن الخسارة في مباراة البرنابيو بهدف دون رد.

