الجوكر يرحب بالأمير ويليام.. وهذا رأي الأخير بفيلمه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - التقى بطل فيلم الجوكر، الممثل العالمي خواكين فينيكس البالغ من العمر 45 عاما، بالأمير ويليام، 37 عاما، في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية BAFTA، والذي أقيم يوم الأحد الماضي في قاعة رويال ألبيرت في لندن، بنسخته الـ 73.

ويبدو أن الجوكر أراد أن يلتزم بالبرتوكول الملكي عندما سلم على الأمير ويليام، ولكن للأسف لم يحالفه الحظ بتحيته للأمير التي وضعته تحت نار السخرية.

فبحسب قواعد البورتوكول الملكي، يقوم الرجال بحني رؤوسهم عند السلام على كبار أعضاء العائلة المالكة، أما النّساء، فيقمن بتحية الانحناءة بثني إحدى الركبتين والنزول قليلا، ويبدو أن خواكين قد اختار تحية النساء.

فبناء على أحد الفيديوهات التي انتشرت كالنار في الهشيم في أوساط السوشال ميديا، شوهد فينيكس وهو ينحني أمام الأمير ويليام الذي رحب به قائلا: "من الجميل اللقاء بك".

تحية الجوكر للأمير وضعته تحت نار السخرية والانتقاد، فحلل بعض مستخدمي السوشال ميديا بأنه كان يريد إظهار كامل الاحترام لويليام لكنه أساء الاختيار بنوع الترحيب، في حين قال البعض بأنه كان يتقصد تلك الحركة بهدف السخرية من دوق كامبريدج.

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وبعد انتهاء تلك اللحظة المحرجة، تبادل فينيكس والأمير ويليام أطراف الحديث، وكانت تقف معهما الممثلة "تايكا وايتيتي"، وتبيّن أن صاحب السمو الملكي من أشد المعجبين بأفلام خواكين فينيكس.

وعن رأيه بفيلم الجوكر، قال الأمير ويليام: "لقد أحببته حتما، فقد كان بارعا".

واستطرد الأمير ويليام حديثه قائلا: "لقد أجلت مشاهدته مرارا وتكرارا، واستمرّ النّاس يقولون لي احذر عندما تختار مشاهدته، ولكنني عندما فعلت ذلك أذهل عقلي، لقد كان جيدا جدا".

ومن الجدير ذكره أنه تشارك الأمير ويليام وخواكين فينيكس في مضمون الرسائل التي ضمّناها في خطابيهما أثناء حفل البافتا، حيث قالا حينها بأنه يوجد قلّة واضحة في التنوع في خانتي التمثيل والإخراج.

وفي خطاب الشكر الذي ألقاه خواكين فينيكس عندما استلم جائزة "أفضل ممثل" في حفل توزيع جوائز البافتا عن دوره في فيلم الجوكر، قال: "أشعر بالفخر والامتياز كوني موجودا هنا الليلة. لقد كانت البافتا داعمة للغاية لحياتي المهنية، وأنا أقدر ذلك بعمق".