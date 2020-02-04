هل أزالت إليسا الفيلر من شفتيها؟.. إليك صورتها المتداولة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة اللبنانية إليسا مع صورة قديمة لها، مؤكدين أن نجمتهم قد خضعت لعملية إزالة الفيلر (الحشوات) من شفتيها.

وانتشرت الصور بشكل فيروسي عبر الصفحات وتفاعل معها الجمهور؛ إذ رأى بعضهم ان إليسا أصبحت أجمل بكثير بعد إزالة الفيلر، وطالبها آخرون بإزلته من وجهها لتصبح أكثر جمالا.

فيما رأى الكثيرون أنها أصبحت قريبة الشبه من الفنانة نوال الكويتية، وشبهها آخرون بالفنانة ريم عبدالله، هذا وقام العديد بنشر صور قديمة للفنانة اللبنانية قبل عمليات التجميل مؤكدين أنها كانت تمتلك جمالا بسيطا.

وشكك بعض المتابعين بحقيقة الصورة التي ظهرت فيها إليسا، مشيرين إلى أن الصورة قد خضعت للتعديل عبر الفوتشوب، وان الفنانة لم تقم بهذا الأمر فعليا.

إلّا أن الأغلبية أجمعوا على أن إليسا بدت أجمل بكثير بهذه الصورة، مطالبينها بالقيام في الأمر في حال لم يكن حقيقيا.

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يشار إلى أن الفنانة اللبنانية سبق وأن تعرضت للتنمر بعد نشرها بعض الصور العفوية؛ إذ سخر الكثيرون من شكل فمها، إلا أنها انتهزت الفرصة وأكدت خلال مؤتمر صحفي، أنها لا تكترث للتعليقات السلبية المتداولة عبر السوشال ميديا.

لكن لا بد أن تظهر حقيقة ما إذا أزالت إليسا الفيلر أم لا قريبا من خلال الصور أو الحفلات التي ستحييها في الفترات القادمة.

وعلى صعيد آخر، تنشط إليسا كثيرا مؤخرا، خاصة بعد الأحداث السياسية التي يشهدها بلدها لبنان والبلدان العربية المحيطة؛ إذ لا تفوت فرصة دون التعليق على أي حدث سياسي.

وكانت أعلنت إليسا وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في ثورته؛ ما عرضها لهجوم من بعض متابعيها، إلا أن كثيرين تفاعلوا معها معتبرينها من النجمات القلائل اللواتي يبدين رأيهن في السياسة دون خوف أو قلق على مصالحهن.

وفنيا تستعد إليسا لإحياء حفل غنائي في يوم الحب الذي يصادف الـ 14 من فبراير في كل عام، في مدينة دبي وتحديدا في القرية العالمية.

كما انتهت مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة من المقرر أن تحمل اسم " ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، والأغنية ستكون من ضمن ألبومها الجديد والمتوقع أن تطرحه فور الانتهاء منه وسيضم الألبوم 4 أغان لبنانية ومجموعة من الأغاني المصرية، وكانت إليسا أعلنت في وقت سابق وبشكل صادم أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية نظرا للمافيا التي يعيشها الوسط الفني.