شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد لـ الخليج 365 من لبنان: أعشق نادية لطفى ورحيلها صدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة نبيلة عبيد في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 من لبنان إنها تعشق الفنانة القديرة الراحلة نادية لطفي، مؤكدة أن خبر رحيلها صدمة كبيرة لها خاصة وأنها كانت تدعو دوما لها بالشفاء العاجل، وأشارت نبيلة إلى أنها فى لبنان تصور مسلسل "نساء من دهب" مع نادية الجندي وسميحة أيوب وتسبب الخبر في صدمة كبيرة لها خاصة وأنها لن تستطيع توديعها.

وأضافت نبيلة عبيد أن نادية لطفي قيمة كبيرة وفنانة جميلة ولها تاريخ طويل، مضيفة أنها كانت تعشقها وتعشق أحاديثها لأنها لها أسلوب خاص في الحكي، وكان لها منطق في تناول الأمور، وأشارت نبيلة إلى أن نادية لطفي "حبوبة ونظيفة وصادقة" داعية الله أن يرحمها ويغفر لها ويدخلها جناته.

رحلت الفنانة الكبيرة نادية لطفى، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، وتتحدث مع من حولها، مع استمرار وجودها داخل العناية المركزة تحت إشراف فريق من الأطباء، إلا أنها سرعان ما دخلت فى غيبوبة مرة أخرى ورحلت عن عالمنا.

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يشار أن نادية لطفى ولدت عام 1937 أدت أول أدوارها التمثيلية في العاشرة من عمرها وكانت على مسرح المدرسة لتواجه الجمهور لأول مرة ، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، اكتشفها المخرج رمسيس نجيب لتقدم فيلم "سلطان" مع النجم فريد شوقي عام 1958، تألقت خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى وقدمت عدد كبير من الأعمال، عرفت بنشاطها الوطنى والإنساني منذ شبابها فكان لها دور مهم في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 وما تلاه من حروب وخصوصا حرب أكتوبر 73، آخر أعمالها مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993 لتتوقف بعده عن التمثيل مكتفية بنشاطها الإنساني .