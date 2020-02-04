شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، على دعم الفتيات الصغيرات اللاتى شاركنها مسرح Super Bowl، برسالة حب، لتمكينهم في المستقبل من الظهور بشكل لائق على المسرح، ونشرت مقطع فيديو لكواليس الحفل الضخم عبر حسابها بانستجرام.

ووجهت لوبيز رسالتها قائلة "نحن فخورون بأن ندرك الاشياء التي تجعل هذه البلاد عظيمة"، وهو ما وجهته لوبيز بشكل غير مباشر في عرضها يوم الاحد الماضي بضم عدد من العروض للفتيات عن طريق وضعهم داخل أقفاص.

Advertisements

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته لوبيز عبر حسابها منذ ساعات قليلة، التحضيرات الأولية للحفل الذي شاركتها فيه النجمة العالمية شاكيرا، بالإضافة إلى ظهور ابنتها "إيمي ماريبيل مونييز"، على خشبة المسرح، والتي غنت منفردة بجانب الأطفال.

وأشارت العديد من التقارير أن العرض المسرحي الذي صممته لوبيز، ضم رسائل سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد اعتزامه بناء الجدار العازل لمنع الهجرة الغير شرعية، وهو ما صممته في ظهور الفتيات وهما داخل أقفاص على خشبة المسرح.

ووفقاً لبحث نيلسن ميديا، فان أكثر من 103 مليون شخص، شاهدوا العرض المسرحي للمطربة العالمية جينيفر لوبيز والمطربة العالمية شاكيرا، في نصف نهائي Super Bowl، والذي يمثل نمو بنسبة 4% عن العام الماضي الذي ترأسه Maroon 5.