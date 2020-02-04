شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للسرطان.. إليسا: تحية لكل الشجعان محاربى المرض بقوة وعزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى العالم اليوم، اليوم العالمي للسرطان 2020 تحت شعار "أنا وسأفعل"، حيث يمثل عام 2019 بداية انطلاق الحملة التي تستمر 3 سنوات ( 2019 – 2021)، فالسرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة على مستوى العالم، ويمثل ما يقدر بنحو 9.6 مليون حالة وفاة في عام 2018. وعلى الصعيد العالمي، فإن 1 من كل 6 حالات وفاة بسبب السرطان.

النجمة اللبنانية إليسا، أحيت هى الأخرى، هذا اليوم، ولكن بطريقتها الخاصة، حيث قالت عبر حسابها على "تويتر"، "باليوم العالمي لمحاربة السرطان، تحية لكل الشجعان يللى عم يحاربو هالمرض بقوة وعزم لأنو الاستسلام منو خيار أبداً. خليكن قوايا لأنو المرض قد ما كان قوي وكبير، إلا ما يضعف قدام إرادتكن".



إليسا على تويتر

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من ناحية أخرى، تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لحفل غنائي بمناسبة عيد الحب، يوم الجمعة الموافق 14 فبراير الحالى، في القرية العالمية بدبى، ومن المقرر أن تقدم اليسا عددا من أبرز أغانيها من بينها "إلى كل اللي بيحبونى"، و"كرهني"، و"أنا وحيدة"، و"نفسي اقوله"، و"مكتوبة ليك" وغيرها من الأغانى.

وكانت إليسا قد انتهت من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم " ذكريات"، من كلمات وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه فى الوقت الحالى، ومن المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقي مصرى.

وطرحت إليسا، في شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.