شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ينعى نادية لطفى ويطلب من الجمهور الدعاء لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم تامر حسنى، الفنانة الكبيرة نادية لطفى التي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وكانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، وغرد الفنان الكبير تامر حسنى على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت منذ قليل الفنانة نادية لطفي عن عمر يناهز الـ83 عامًا بعد صراع مع المرض.. نسألكم الفاتحة والدعاء".



تامر حسنى ينعى رحيل نادية لطفى

يشار إلى أنه قد رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة نادية لطفى، عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، وتتحدث مع من حولها، مع استمرار وجودها داخل العناية المركزة تحت إشراف فريق من الأطباء، إلا أنها سرعان ما دخلت فى غيبوبة مرة أخرى إلى أن توفيت.

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ومن المقرر أن يشيع غدا جثمان الفنانة الكبيرة نادية لطفى من أحد المساجد في محافظة القاهرة ولم يحدد نجلها المكان حتى الآن حسبما أكدت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريحات لـ"الخليج 365"، ورحلت "لطفى" عن عالمنا وذلك بعد مسيرة كبيرة فى مشوارها الفنى فى السينما.

وقدمت الفنانة الكبيرة الراحلة نادية لطفي 76 فيلماً خلال مشوارها الفني التي استمر 35 عاماً، حيث بدأت حياتها الفنية حين اكتشفها المنتج رمسيس نجيب ورأى فيها بطلة فيلمه الجديد "سلطان" مع النجم "فريد شوقي عام 1958، وانطلقت بعدها كنجمة سينمائية مهمة حتى عام 1988 والذى قدمت فيه آخر أفلامها وهو "الأب الشرعى" مع محمود ياسين وشكرى سرحان وإخراج ناجى أنجلو.