شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة عن نادية لطفى :" رحلتى ولن ترحلى أبداً من ذاكرتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة هنا شيحة، الفنانة الكبيرة نادية لطفى، التى رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض، ‏ونشرت هنا، عبر حسابها صورة للفنانة نادية لطفى فى شبابها، عبر حسابها على انستجرام، و كتبت عليها قائلة:"البقاء لله أنا لله وإنا اليه راجعون .. رحلتي ولن ترحلي ابداً من ذاكرتنا، من عيوننا ومن قلوبنا وداعاً ناديه لطفي".

رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة نادية لطفى، عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، وتتحدث مع من حولها، مع استمرار وجودها داخل العناية المركزة تحت إشراف فريق من الأطباء، إلا أنها سرعان ما دخلت فى غيبوبة مرة أخرى، وتتواجد الفنانة الكبيرة نادية لطفى داخل العناية المركزة بمستشفى المعادى.

وظهرت نادية لطفى فى فيديو قبل أيام، نعت فيه صديقتها الراحلة ماجدة الصباحى التى وافتها المنية الأيام الماضية، وأعربت نادية لطفى عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحى إحدى أهم فنانات زمن الفن الجميل، وتعرضها لصدمة كبيرة من الخبر المؤلم، وأشادت نادية لطفى بزميلتها الراحلة ماجدة الصباحى التى كانت تتمتع بروح جميلة، إضافة إلى السلوك المحترم، وعلاقاتها الشخصية مع كل زملائها المنتمين للوسط الفنى.

Advertisements

واحتفلت نادية لطفى يوم 3 يناير بعيد ميلادها والذى يصادف أيضاً يوم ميلاد الفنانة الهام شاهين التى حرصت على زيارة نادية لطفى فى المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة ونشرت "فيديو" من كواليس زيارتها فى المستشفى عبر حسابها على انستجرام. موجهة لها رسالة: "بحبك.. كل سنة وأحلى إنسانة وأعظم فنانة فى برج الجدى.. الجميلة الرقيقة القلب نادية لطفى حبيبة قلبى طيبة و بخير وصحة يارب".