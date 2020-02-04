شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود: رحيل نادية لطفى خسارة كبيرة للفن المصرى والعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود فى بيان ، الفنانة والنجمة الكبيرة، نادية لطفي، والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل، وقالت صفاء أبو السعود، إن رحيل نادية لطفي، يمثل خسارة كبيرة للفن المصري والعربي، ولكن ستظل خالدة بأعمالها في قلوب جمهورها في كل الدنيا.

الفنانة الكبيرة نادية لطفي ولدت بحي عابدين بالقاهرة، لأب من الصعيد وأم من محافظة الشرقية، واختارها المنتج الكبير رمسيس نجيب، للمشاركة في بطولة فيلم "سلطان" سنة 1958 أمام الفنان فريد شوقي، باسم شهرتها الجديد "نادية لطفي" وهو اسم الشخصية التي قدمتها فاتن حمامة في فيلم "لا أنام" للأديب إحسان عبد القدوس سنة 1957

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قدمت نادية لطفي عشرات الأعمال التي تعد من علامات السينما المصرية منها "الناصر صلاح الدين" و"حبي الوحيد" و"الخطايا" و"أبي فوق الشجرة" و"السمان والخريف" و"لا تطفئ الشمس" و"للرجال فقط" و"النظارة السوداء" و"عدو المرأة" و"بديعة مصابني".