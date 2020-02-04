شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 5 شخصيات جسدتها نادية لطفى فى السينما المصرية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت الفنانة الكبيرة نادية لطفي ظهر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 83 عاما، وهو الخبر الذى أحزن الكثير من محبيها، فهى الفنانة التى قدمت أدوارا متعددة ما بين الرومانسية والتاريخية، وتميزت بالرقة والأنوثة وإطلالاتها الجذابة لتكون أيقونة الجمال على مدار حياتها الفنية، وعملتها يزيد على 50 فيلما في تاريخ السينما، وفي السطور التالية يرصد" الخليج 365"5 شخصيات بارزة في مشوارهال الفني لا ينساها محبوها.

لويزا في فيلم الناصر صلاح الدين:

لعب الراحلة نادية لطفي دور من أهم أفلام التاريخية في مصر والتي جسدت لويزا، والفيلم من بطولة أحمد مظهر، وصلاح ذو الفقار، وحمدى غيث، وعمر الحريري، وليلى فوزي، وليلى طاهر، ومحمود المليجى، وتوفيق الدقن، ومن تأليف يوسف السباعي، وإخراج يوسف شاهين.



نادية لطفي في فيلم الناصر صلاح الدين



فيلم الناصر صلاح الدين

فتاة الليل في فيلم السمان والخريف:

جسدت نادية لطفي في هذا الفيلم دور "ريري" فتاة الليل، والتي يقع في طريقها عيسى الدباغ- والذي جسد شخصيته الفنان محمود مرسي، الفيلم بطولة إحسان القلعاوي، نعيمة وصفي، عادل أدهم، قصة نجيب محفوظ، اخراج أحمد السبعاوي.

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نادية لطفي في فيلم السمان والخريف

الراقصة في فيلم أبى فوق الشجرة:

كما جسدت نادية لطفي في هذا الفيلم دور الراقصة فردوس، التي يقع في غرامها عادل- والذي جسد شخصيته الفنان عبد الحليم حافظ ، الفيلم من بطولة ميرفت أمين، وعماد حمدي، وسمير صبرى، ومن تأليف احسان عبد القدوس، اخراج حسين كمال.



نادية لطفي في فيلم أبى فوق الشجرة



فيلم أبى فوق الشجرة

الصحفية في فيلم سلطان:

لعبت نادية لطفي دورها الصحفية خطيبة عصام، والفيلم من بطولة فريد شوقي، ورشدي أباظة، وتوفيق الدقن، ومحمد رشدي، وعدلى كاسب، ومن تأليف السيد بدير، وإخراج نيازي مصطفي.

المحامية في فيلم اعترافات امرأة:

شاركت نادية لطفي في هذا الفيلم بدور المحامية الناجحة من حالة نفور من العلاقة الزوجية، مما يؤدي إلى وقوع الطلاق بينها وبين زوجها حسين- كمال الشناوي، ويبدو أن السبب هو تعرضها لمحاولة اغتصاب من صديقها في فترة المراهقة، والفيلم من بطولة كمال الشناوي، وصلاح ذو الفقار، وليلى طاهر، ومحمود المليجى، ومن تأليف سعاد زهير، وإخراج سعد عرفة.



فيلم إعترافات إمرأة

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية عودة الفنانة الكبيرة نادية لطفى إلى المستشفى لمتابعة حالتها الصحية، الا أنها بعد أيام قليلة تدهورت حالتها ونقلت إلى غرفة العناية المركزة ووضعها على جهازالتنفس الصناعى، ثم تدهورت الحالة بشكل أكبرالأسبوع الماضى ودخلت فى غيبوبة وسط مطالبات من أصدقائها الفنانين ونقابة الممثلين والجمهوربالدعاء لها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة صباح اليوم.

يشارأن نادية لطفى ولدت عام 1937 أدت أول أدوارها التمثيلية في العاشرة من عمرها وكانت على مسرح المدرسة لتواجه الجمهور لأول مرة ، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، اكتشفها المخرج رمسيس نجيب لتقدم فيلم "سلطان" مع النجم فريد شوقي عام 1958، تألقت خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى وقدمت عدد كبير من الأعمال، عرفت بنشاطها الوطنى والإنساني منذ شبابها فكان لها دور مهم في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 وما تلاه من حروب وخصوصا حرب أكتوبر 73، كانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993 لتتوقف بعده عن التمثيل مكتفية بنشاطها الإنساني والتطوعي.