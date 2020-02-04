شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ينعى رحيل لويزا السينما المصرية: "وداعاً نادية لطفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم أمير كرارة، رحيل الفنان الكبيرة نادية لطفى التي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وكانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، وكتب الفنان أمير كرارة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، ناعيًا فنانة الزمن الجميل: "وداعاً الفنانة القديرة نادية لطفى.. انا لله وانا اليه راجعون".



امير كرارة ينعى نادية لطفى على تويتر

يشار إلى أنه قد رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة نادية لطفى، عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، وتتحدث مع من حولها، مع استمرار وجودها داخل العناية المركزة تحت إشراف فريق من الأطباء، إلا أنها سرعان ما دخلت فى غيبوبة مرة أخرى، وتتواجد الفنانة الكبيرة نادية لطفى داخل العناية المركزة بمستشفى المعادي.

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وشهدت الأسابيع القليلة الماضية عودة الفنانة الكبيرة نادية لطفى إلى المستشفى لمتابعة حالتها الصحية، الا أنها بعد أيام قليلة تدهورت حالتها ونقلت إلى غرفة العناية المركزة ووضعها على جهازالتنفس الصناعى، ثم تدهورت الحالة بشكل أكبرالأسبوع الماضى ودخلت فى غيبوبة وسط مطالبات من أصدقائها الفنانين ونقابة الممثلين والجمهوربالدعاء لها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة صباح اليوم.

يشار أن نادية لطفى ولدت عام 1937 أدت أول أدوارها التمثيلية في العاشرة من عمرها وكانت على مسرح المدرسة لتواجه الجمهور لأول مرة ، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، اكتشفها المخرج رمسيس نجيب لتقدم فيلم "سلطان" مع النجم فريد شوقي عام 1958، تألقت خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى وقدمت عدد كبير من الأعمال، عرفت بنشاطها الوطنى والإنساني منذ شبابها فكان لها دور مهم في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 وما تلاه من حروب وخصوصا حرب أكتوبر 73، كانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993 لتتوقف بعده عن التمثيل مكتفية بنشاطها الإنساني والتطوعي.