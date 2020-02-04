فيديو: أسما شريف منير تعتبرف: حاولت الانتحار لهذا السبب

كشفت المذيعة أسما شريف منير خلال لقائها في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنّها فكّرت جدياً في الانتحار،بعد تعرّضها لانتقادات قاسية مع مطالبات بمحاكمتها بتهمة ازدراء الرموز الدّينيّة، إثر تصريحاتها التي طالت الداعية الإسلامي الراحل الشعراوي، وقالت إنّ أكثر من آلمها هو الهجوم الذي طال والدها الفنان شريف منير وزوجها محمود حجازي.

أسما شريف منير

وأضافت أنها كانت تظهر على طبيعتها، وتتحدّث بعفوية وإنّها لم تتغيّر لأنّها متسرّعة، إلا أنّ ما حصل معها علّمها أنّ تكون أكثر حذراً، مؤكّدة أنّها لن تتكلّم في الدّين والسّياسة بعد اليوم.

وقالت إنّها وجدت الموضوع كبير جداً عليها، وإنّه ضايقها جداً، وكانت تبكي باستمرار، وخطر ببالها الانتحار، ثم قالت لنفسها "هل أقتل نفسي؟ أم ماذا أفعل؟".

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أسما شريف منير

وقالت أسما أنّها شعرت بسواد رهيب، وتابعت "أعان الله الذين يتحدّثون في الدين والسياسة هذه مسؤولية كبيرة".

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