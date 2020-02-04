اعترافات صادمة للمتهم بقتل ابن المذيعة مروة ميمي

ناشدت المذيعة المصرية مروة ميمي التي فقدت ابنها كريم في حادث إطلاق نار، جميع المسؤولين للتضامن معها من أجل توقيع العقوبة المشددة على المتسبب في حرمانها من ابنها.

وأكّدت مروة أنّها لن تسكت، وستواصل الجهد لتوقيع أقصى عقوبة على القاتل، رغم أنّ الجريمة صنّفت على أنها قتل خطأ.



-اعتراف القاتل:

من جهته، نفى المتهم بقتل كريم تعمده ارتكاب الجريمة بهدف القتل، وأكّد أنّ الأمر كان مجرد مزاح بينهما ولم يكن يعرف أن مسدس والده محشو بالذخيرة، لافتاً إلى أن المجني عليه سقط صريعاً بعد إصابته بطلق ناري واحد في الرأس.

أضاف أمام نيابة الطفل أنه ومجموعة من رفاقه اعتادوا التجمع في منزل أحدهم وممارسة هوايتهم المفضلة في لعب البلاي ستيشن، إلا أنه أمسك بالخطأ بمسدس والده، وكان يعتقد أنه خال من الذخيرة، فخرجت منه طلقة بالخطأ أصابت رأس المجني عليه وسقط قتيلاً.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أن الطلقة اخترقت رأس المتوفي محدثة فتحتي دخول وخروج، وأمرت بالتصريح بدفنه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

يذكر أن نيابة الطفل، أصدرت قرارها بحبس الطفل المتهم بقتل كريم نجل المذيعة مروة ميمي، 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإخلاء سبيل اثنين آخرين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

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شهادة صادمة:

ونشر أحد شهود العيان على الواقعة تفاصيل الحادث عبر حسابه الشخصي بـموقع الفيس بوك، قائلا: ليلة أمس الساعة 11 مساءً سمعت أصوات صريخ وخبط وبكاء غير طبيعي في الشقة الملاصقة لي بحي الزمالك الهادئ، فحاولت اطمئن على جاري وأبنائه إلا أنه لم يكن لي أبدًا تخيل ما حدث.

وأضاف: الأب والأم غير موجودين بالمنزل تاركين الابن مع اثنين من أصدقائه وهم جميعًا في سن الـ15 عاما، قام الابن بالعبث في دولاب والده وعثر على مسدس الوالد المرخص فأخذه وبدأ الأطفال في اللعب به وقام أحد أصدقاء الابن بتوجيه المسدس على صديقه الآخر لتخرج منه رصاصة في جبهة الصديق الثاني وتخرج من خلف رأسه ويسقط قتيلًا فورا.

وتابع شاهد العيان: عويل وصراخ مهول ومشاجرات عنيفة بين أهالي الأصدقاء الثلاثة مع وجود كثيف للشرطة والنيابة في كل مكان بالشارع، الوجوم والحزن يسيطران على جميع الجيران بالشارع كله، والد ووالدة الطفل القتيل في حالة انهيار تام لوفاة ابنهما الوحيد”.

وواصل حديثه قائلًا: انتهت معاينة المباحث والنيابة ويقوم رجال الإسعاف بنقل الجثة من الشقة إلى داخل سيارة الإسعاف ويرحل جميع الأطراف إلى قسم الشرطة ومنه إلى النيابة للتحقيق، الجميع يبكي ويضرب كفًا بكف وتنتهي الأحداث في الرابعة فجرًا.

واختتم شهادته بنصيحة لكل اب وأم قائلا: أرجو من كل أب وأم يخلوا بالهم من ولادهم، ماتودوش ولادكم عند أصحاب يكون أهلهم مهملين، اوعي تخلي أي سلاح عندك يكون في متناول الاطفال، ماتسيبوش ولادكم لوحدهم أبدًا حتى لو عندهم 15 سنة لأنهم لسه أطفال ومش مدركين هم بيعملوا أيه خالص، متخلوش أطفالكم يتفرجوا على مشاهد عنيفة وبلطجة محمد رمضان، أمنعوهم يلعبوا ألعاب دموية، تابعوا ابنائكم باستمرار وعلموهم إنهم مايلعبوش أبدًا في حاجة مش بتاعتهم وخلوهم يفهموا الصح من الغلط”.