صور: ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها وهكذا ظهر زوجها

احتفلت الفنانة ميريام فارس بعيد ميلادها ابنها جايدن الرابع، ونشرت صوراً لها ولجايدن، ظهر زوجها في إحداها، وقد خبّأت كعادتها صورة زوجها وابنها.

ميريام فارس

وكتبت ميريام معايدة لجايدن قالت فيها إنّها منذ أربع سنوات لا ترى الفرح والأمل إلا من عينيه وجاء في معايدتها "بتمنالك كل شي حلو بالدني يا حبيب قلبي، صرلي ٤ سنين ما بشوف الفرحة والأمل إلا من عيونك، أنت دنيتي وحياتي وفرحتي، عقبال المية يا ماما".

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وعادت نغمة "مين ماخدة"، لتلاحق ميريام، إلا أنّ البعض أكّد على احترام رغبة ميريام وزوجها، بعد ظهوره إلى الإعلام.

يذكر أن ميريام تستعد لإحياء حفل يوم الحب في رأس الخيمة في الإمارات العربية المتّحدة.

ميريام فارس تحتفل يعيد ابنها