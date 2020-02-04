صور وتفاصيل: هكذا أحرجت شاكيرا وجينيفير لوبيز الفنانات العربيات

لا يزال الحفل الذي قدّمته النجمتان العالميتان شاكيرا وجينيفر لوبيز، على هامش المباراة النهائية للسوبر بول الأميركي يثير الجدل، بين روّاد مواقع التواصل العرب، الذين أجروا مقارنة سريعة بين النجمتين والنجمات العربيات، ليخرجوا بهذه النتيجة:

جينيفر لوبيز وشاكيرا

-عمر جينيفير لوبيز 50 عاماً وعمر شاكيرا 43 عاماً، ورغم ذلك لم يلاحقهن الجمهور والصحافة بعبارات التنمّر والسخرية من عمريهما ودعوتهما إلى التزام منزليهما، كما يحصل في العالم العربي، ولا تزالان أيقونتين في الرشاقة والموضة والأناقة.

إقرئي أيضًا:

فنانة تعلن توبتها واعتزال الفن من أمام الكعبة

تسريب صور فاضحة لـ أصلي بكير أوغلو بعد سرقة هاتفها

-أظهرت النجمتان تناغماً شديداً على المسرح، وتبادلتا الأغاني، وقدّمتا وصلة مشتركة، بينما يجد أي منتج صعوبة في جمع نجمتين في حفلٍ واحد، وإن فعل، فإنّ الصراع على ترتيب الأسماء قد يطيح بالحفل.

جينيفر لوبيز وشاكيرا

-ضمّ الحفل لوحات استعراضية راقصة، تدرّبت عليها النجمتان مع فرقتيهما الراقصتين، وبدا التناغم بين الغناء والرقص واضحاً، بينما معظم الفنانات العربيات اللواتي يسبق اسمهنّ وصف "استعراضية"، لا يقدمن أي استعراض، ويكتفين بهز خصرهنّ على المسرح.

Advertisements

جينيفر لوبيز وشاكيرا

-تمكّنت النجمتان خلال يوم كامل، من الوصول إلى التراند العالمي، بالعرض الذي قدّمتاه، رغم انشغال العالم بأخبار فيروس كورونا، وبالأوضاع الأمنية المتوتّرة في أكثر من بلد، ما يؤكّد على النجومية التي تحظى بها الفنانتان.

-أشادت الصحافة العربية بالعرض الرائع الذي قدّمته النجمتان، وبليونة حركتهما على المسرح، هي نفسها الصحافة التي تنتقد فنانة عربية بسبب فستان قصير.

شاكيرا

-حرصت جينيفر لوبيز على نشر صور شاكيرا عبر صفحاتها على السوشال ميديا وكذلك فعلت هذه الأخيرة، بينما عندما يشارك نجمان عربيان في حفل واحد، يقوم كل منهما بنشر صوره منفرداً.

شاكيرا وجينيفر لوبيز