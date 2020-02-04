فيديو: محمد الترك يرش المال على دنيا بطمة وناشطون يطالبون بسجنها

انتشر فيديو لم يعرف توقيت تصويره، للمنتج محمد الترك وهو يرشّ المال على زوجته المطربة دنيا بطمة، خلال قيامها بالغناء في إحدى الحفلات.

وحصد الفيديو موجة انتقادات واسعة، إذ رأى معظم المعلقين، أنّ الترك يتعامل مع زوجته بقلّة احترام، ويقوم برشّ المال عليها أمام الجمهور، في حين رأى البعض أنّ هذا السلوك، جزء لا يتجزّأ من شخصية دنيا وزوجها، اللذين يستعرضان دوماً هداياهما المتبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة ثانية، لم تنتهِ قضيّة دنيا بعد مع قضية الحساب المسيء "حمزة مون بيبي"، الذي تخضع بسببه للتحقيقات لتبيان ارتباط اسمها به، إذ أطلق ناشطون مغاربة، هاشتاغ دعوا فيها السلطات المحلية إلى إلقاء القبض على دنيا، مؤكّدين أنّها ليست فوق القانون.

وقد علّقت دنيا على زج اسمها في القضية، وقالت إنّه ابتلاء من الله لأنّه يحبها ويختبر قوّتها، وطمأنت محبيها إلى أنّ قويّة من الدّاخل، ولا شيء يكسرها.

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