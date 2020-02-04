فيديو: ابنة هيفاء وهبي نسخة عنها وتكشف سراً للمرّة الأولى

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، صورة لها بدت فيها نسخة طبق الأصل عن والدتها، وقد أشاد متابعيها بجمالها وأناقتها.

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي

زينب التي تنشر باستمرار صورها وصور بناتها، يبدو عليها التأثّر الشديد بوالدتها، لناحية الماكياج وتسريحة الشعر، وقد نشرت قبل أيام فيديو بدت فيه نسخة عن هيفاء، وتساءل كثيرون ما إذا كانت زينب بصدد الدخول إلى عالم الفن، بعد الشهرة التي حظيت بها بسبب اسم والدتها، حيث تخطّى عدد متابعيها على انستقرام الـ335 ألف متابع.

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي

من جهة ثانية، كشفت زينب عن خصائص شخصيتها، في دردشة مع متابعيها قالت فيها إنّ برجها هو السرطان، وقالت "أكتر صفة بحبها بشخصيتي عشقي للعائلة بشكل ما تتخايلوا اهتمامي ببيتي وعيلتي دائما من أولوياتي".

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زينب فياض ابنة هيفاء وهبي

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي

وعن عيوبها، كشفت زينب أسراراً عن شخصيتها للمرة الأولى وقالت " أكتر صفة ما احبها بشخصيتي، صعب شوي (كتير) اسامح، وما بنسى الاذى. مستحيل ارتاح ويهدى بالي اذا ما رديت الصاع صاعين ولو بعد حين، مش حقد لكن كرامة، يعني انسي يا زينب طاف يا زينب لا لا ولا ممكن".

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي