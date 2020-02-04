فن ومشاهير

فنانة تعلن توبتها واعتزال الفن من أمام الكعبة

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mai.ali 0 تبليغ

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بعد إعلانها أنها قد اعتزلت التمثيل نشرت الفنانة الهندية رابي مجموعة صور لها من أمام الكعبة قائلة لا أستطيع التعبير عن سعادتي.

 

بالصورة.. رابي بيرزادا تؤدي مناسك العمرة

 

 

فنانة تعلن سعادتها من أمام الكعبة

 

 

شاركت الفنانة الهندية الباكستانية الأصل رابي بيرزادا جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستقرام صورة في أثناء وجودها في الأراضي المقدسة في أثناء أدائها مناسك العمرة.

علقت رابي على الصورة قائلة: «نعم أتباهى بإظهار مناسك العمرة؛ لأن هذا شيء أفتخر به، يجب علينا جميعاً أن نبدي طقوسنا الدينية بعيداً عن الرياء والتكبر، جئت إلى مكة المكرمة ولا شيء يمكن أن يجعلني أكثر سعادة، أنا فنانة، أرسم، أصور، لكن بصراحة لم أرَ مكاناً أو كائناً واحداً في هذا العالم يشبه هذا، أخذت صوراً من جميع الزوايا، ورغم أنها صورة عادية لكنها تعطيك انطباعاً بأنها ثلاثية الأبعاد، فهي معجزة في حد ذاتها».

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تابعت الفنانة الهندية قائلة: «في مكة أشعر أنني ضيفة على الله سبحانه، أراه في كل مكان، أنا لا أتذكر عائلتي، بيتي لوحاتي حياتي، كل ما أتذكره هو أنني أتنفس في مكان لا يستضيفه سوى الخالق».

يُشار إلى أن رابي بيرزادا كانت قد أعلنت خلال الفترة الماضية قرار اعتزالها التمثيل، وقرار أدائها العمرة ملعنة بداية جديدة لحياتها.

 

 

الفنانة أمام الكعبة

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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