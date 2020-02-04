أول ظهور إعلامي لعادل امام جونيور حفيد النجم عادل إمام هل يشبه جده؟

ماذا قال حفيد عادل إمام في أول ظهور له؟

شارك المخرج رامي إمام جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو انستقرام من خلال خاصية ستوري، مقطعاً مصوراً وجه من خلاله ابنه عادل رسالة شكر للجمهور بعد التعليقات الإيجابية التي تلقاها بعد الفيلم القصير الذي أخرجه.

ظهر عادل إمام جونيور حفيد الفنان عادل إمام من خلال برنامج trending، وكشف خلال لقائه أنه درس الإخراج والتمثيل ليسير على خطى جده ووالده وعمه، وبدأ أولى خطواته من خلال فيلم قصير تم نشره عبر موقع اليوتيوب، وكشف أن هذا الفيلم كان مشروعاً للجامعة واستعان بصديقه من المدرسة ليمثل فيه وأسند لشقيقه مهمة الإخراج.

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تابع عادل أن والده المخرج رامي إمام تردد في نشر الفيديو الخاص به؛ لأنه يفضل دائماً أن يبعد أولاده عن الإعلام، وأشار إلى أنه بعد نجاح الفيديو قرر والده أن يظهره معه في أحد الفيديوهات، وبالفعل بدأ يحضر للكلام الذي سيقوله.

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وأشار عادل جونيور إلى أن والده هو من علمه أساسيات الإخراج، مضيفاً أنه تعلم كثيراً من جده ووالده حيث كان يذهب معهم للوكيشن التصوير.

وعن علاقته بجده الفنان عادل إمام قال إنه مرتبط به جداً، وتعلم منه الكثير من الأمور منها الثقة بالنفس والتواضع، وأكد أنه يلتقي به كل يوم جمعة؛ ليتحدث معه ويشاركه الرأي في العديد من الأمور الحياتية.



شاهدي الفيديو :