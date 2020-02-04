إحالة شقيقة الفنانة زينة إلى النيابة العامة

تعرف على آخر تطورات قضية أحمد عز وشقيقة زينة

أحالت نيابة برج العرب بالإسكندرية الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة للمحاكمة، وذلك على أثر المحاضر المقدمة من الطرفين على خلفية الشجار الذي نشب بينهما في أحد الفنادق الكبرى بالساحل الشمالي خلال أشهر الصيف الماضية.

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وقد بدأ الخلاف بينهما عندما تواجد الطرفان بأحد الفنادق وتفاجأ أحمد عز بتقدم شقيقة زينة تجاهه ومعها أحد الرجال وقامت بسبه وتوبيخه ثم صفعته على وجهه، ولم يقم أحمد عز بأي رد فعل سوى تحرير محضر بالواقعة، ووقتها لم يجد أحمد عز ما يؤكد حديثه خاصة بعد أن اختلفت آراء الشهود، إلى أن تم تسريب أحد القاطع المصورة للمشاجرة التي دارت بينهما وتبين خلاله اعتداء شقيقة زينة على الفنان أحمد عز، وأثبت هذا المقطع أن المحضر الذي تقدمت به شقيقة الفنانة زينة لم يكن له أي أساس من الصحة وأنها من قامت بالاعتداء على الفنان أحمد عز.

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وأظهر هذا المقطع أيضاً تواجد سيدة وطفلين تردد أنهما الفنانة زينة وابناها من الفنان أحمد عز، ولكن لم يتم التأكد من هذا الأمر تماماً.

يشار إلى أن أزمة الفنان أحمد عز والفنانة زينة مستمرة طوال السنوات الماضية بالمحاكم بسبب نسب توأمها من الفنان أحمد عز، وحكمت المحكمة لصالحها في هذا الأمر، وبعد ذلك تطور الأمر لقضايا النفقة وما شابه ذلك.

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