نهال عنبر تكشف حقيقة وفاة منال سلامة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد وفاة الفنانة منال سلامة، مما أثار حالة من الحزن الشديد بين محبيها.

حرصت الفنانة نهال عنبر أن تكشف هذه الأنباء وردت من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام، حيث نشرت صورة للفنانة نهال سلامة، مشيرة إلى أنها لم تصب بأي مكروه.

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علقت نهال على الصورة قائلة «الفنانة الجميلة منال سلامة، بخير والخبر المنتشر عنها كدب، ربنا يخليها لجوزها وأولادها»، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذا الخبر وتمنوا لها حياة سعيدة وهادئة.

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يشار إلى أن آخر أعمال منال سلامة كان ظهورها في مسلسل عائلة الحاج نعمان الذي تدور أحداثه حول في اطار اجتماعي تشويقي حول صراع العائلات على المال، وشاركها البطولة كل من هبة مجدي وتيم حسن وسهر الصايغ ومي كساب وصلاح عبد الله وأحمد بدير وشريف خير الله، ومن تأليف مجدي صابر وإخراج أحمد شفيق.

أما عن أعمال نهال عنبر فكانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل حكايتي، وقام ببطولته كل من ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد حاتم وتامر شلتوت وأحمد صلاح حسني ومها أبو عوف وأحمد بدير وجمال عبد الناصر وغيرهم ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

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