مفاجأة.. فاروق الفيشاوي مات مديوناً!

كشفت سناء لحظي محامية الفنان أحمد الفيشاوي في تصريحات صحفية أن موكلها تعرض للغش والخداع من قبل والدة لينا الفيشاوي؛ حيث أوهمته بأنهما سيسافران إلى إنجلترا من أجل استكمال تعليم ابنته على أن يزورا مصر في المناسبات والأعياد ويداوما على ذلك، وهو ما لم يحدث، وتكمل أن هذا الأمر هو السبب وراء تقدم الفنانة سمية الألفي بدعوى قضائية ضد لينا ووالدتها من أجل ضم حضانة الطفلة إليها خصوصاً أن المدرسة التي تدرس فيها لينا في لندن تنافي العادات والتقاليد المصرية التي تربينا عليها، وهو ما يرفضه والدها بشكل حاسم.

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وتكمل المحامية أن لينا تشكو من عدم إنفاق والدها وجدها عليها مؤكدة أن جدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي توفي وعليه ديون بسبب إنفاقه كل ما يملك على علاج مرض السرطان الذي كان سبباً في وفاته.

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يذكر أن لينا الفيشاوي حصلت على حكم بحبس والدها لمدة شهر بسبب امتناعه عن سداد النفقة الخاصة بها لمدة سنة كاملة، ونفت الدكتورة سلوى عبد الباقي ما تردد مؤخراً عن اختطاف حفيدتها لينا الفيشاوي في العاصمة الإنجليزية لندن مؤكدة أن حفيدتها تستكمل دراستها هناك في أمان، وأضافت أنها تدرس على نفقتها الشخصية بعد امتناع والدها عن دفع النفقة، مشيرة إلى أنه حصل على حكم بمنع سفرها، وهو ما قدد يهدد مستقبلها الدراسي في حال قدومها إلى مصر لأنها لن تتمكن من العودة مرة أخرى.

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