هايدي موسى الفنانة العربية الوحيدة في قائمة أجمل 100 امرأة في العالم

جاء اسم الفنانة الشابة هايدي موسى ضمن قائمة أجمل 100 امرأة في العالم بحسب موقع TOP BEAUTY WORLD

الذي يصدر قائمته السنوية لأجمل 100 امرأة في العالم، التي يقوم باختياها 3 من أطباء التجميل في لوس أنجلوس. وجاءت هايدي في المركز السبعين من القائمة التي تصدرتها الممثلة إيميلي كلارك، وجاءت في المركز الثاني منها آمبر هيرد والثالث أليكساندرا دادليو والرابع أنجلينا جولي.

حاصلة على الميما والدير جيست كأفضل مطربة صاعدة

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هايدي موسى مغنية وفنانة مصرية، تخرجت عام 2018 في كلية الإعلام جامعة المنصورة، حاصلة على جائزة الميما والديرجست كأفضل مطربة صاعدة لعام 2016. وفي عام 2018 توّجت كأفضل مطربة شابة للمرة الثانية في مهرجان الديرجيست. ترعرت هايدي بدار الأوبرا المصرية ونمت موهبتها بجانب المايسترو سليم سحاب.

كان أول ظهور لها على مسرح ستار أكاديمي وبغنائها «أنا كلي ملكك» لشيرين عبد الوهاب، خطفت الأنظار بصوتها المميز ذي الإحساس العالي وحضورها الراقي على المسرح، استطاعت هايدي أن تحجز مكاناً لنفسها؛ لتصبح من أكثر الطلاب تميزاً وشعبية في الموسم الحادي عشر من برنامج ستار أكاديمي. دخلت في المرحلة النهائية للتنافس على لقب ستار أكاديمي.

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