بسمة تكشف للمرة الأولى السبب الحقيقي وراء طلاقها من عمرو حمزاوي

كشفت الفنانة بسمة السبب الحقيقي وراء انفصالها عن زوجها السياسي عمرو حمزاوي خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها الحدث، وقالت بسمة إنها فوجئت أن الواقع يختلف عن السينما وقصص الحب في الواقع لا علاقة لها بما نشاهده في التلفزيون، فالحقيقة أن الموضوع صعب، وهناك صعوبات تواجه البشر في استمرار قصص الحب، وأن الناس لا تعيش على سحابة كما يروج لنا صناع السينما، ونفت بسمة أن يكون السبب في عدم قدرتها على الحياة خارج مصر أو مواقف عمرو السياسية أو غيرها مؤكدة أن الأسباب شخصية ولها علاقة بعدم قدرتهما على الاستمرار في الحياة سوياً، ولكنها تكنّ كل التقدير والاحترام إلى زوجها السابق عمرو حمزاوي خصوصاً أن بينهما طفلة هي نادية يحاولان أن يتشاركا في تربيتها بقدر الإمكان.

بعلم الوصول أحدث أفلامها

يذكر أن بسمة عرض لها مؤخراً فيلم بعلم الوصول، وتدور أحداث الفيلم عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري، فنشاهد من خلال هالة الشخصية الرئيسية، كيفية التعامل مع المرض النفسي، خاصة إذا ما كانت ضحيته أمّاً، كما يقدم العمل عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة، مثل الفتاة التي تبحث عن الحب والزواج حتى ولو سراً، والمراهقة التي تعاني من أسرتها التي لا تفهم طبيعة سنها

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