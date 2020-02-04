مذيعة مصرية: عايزة حق ابني كان رايح يلعب مع أصحابه قتلوه

نشادت الإعلامية مروة ميمي المسئولين بإعادة حق نجلها الراحل من خلال منشور لها على فيس بوك قالت فيه «عايزه حق ابني. اقفوا معايا.. كان رايح يوم أجازته يلعب مع أصحابه بلاي استيشن في منزل صاحبه، يعملوا فيه كدا.. يموتوه.. اقفوا معايا كلكوا.. قلبي اتكسر».

يذكر أن مروة أحمد من مواليد 9 أكتوبر، وعرفت إعلامياً باسم مروة ميمي، وقدمت برنامج العيلة على قناة الحياة، وعملت أيضاً في قناة النهار وقدمت برنامج إزي الصحة.

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قدمت أيضاً برنامج طبيب العائلة مع الإعلامية إنجي علاء، واستطاعت أن تحقق نجاحاً في البرامج الاجتماعية، ويشار إلى أنه كان قد تم تكريم مروة في أكتوبر العام الماضي من قبل مؤسسة حلقة وصل وذلك ضمن فعاليات أنا مصرية.

ملابسات الحادث

وكان نجلها صاحب الـ15 عاماً قد أصيب بطلق ناري بالخطأ في الرأس أدى إلى وفاته في الحال.

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وتوصلت التحريات إلى أن نجل المذيعة كان يتواجد مع 4 من أصدقائه داخل إحدى الشقق بمنطقة الزمالك، وأثناء ذلك قام أحدهم بإخراج سلاح، وبدأ الأصدقاء يمزحون وخرجت طلقة أصابت رأس كريم ونتج عنها فتحة دخول وخروج، وتم إبلاغ قسم شرطة قصر النيل وذلك بعد سماع الأهالي صوت إطلاق النار.