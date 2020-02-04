صالح الجسمي يهدد جليلة المغربية : ” إنتي تحت مجهري “

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2020 02:55 مساءً - نشر الإعلامي الإماراتي ” صالح الجسمي ” عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال خاصية الإستوريز تحذيرا شديد اللهجة إلى الفنانة المغربية ” جليلة ” .
فكتب قائلا : ” الدور الجاي على واحدة ( جليلة ) الحيا تدعي أنها عراقية والعراق بريء منها .. وتروج بين الفاسقات أمثالها أن عندها فيديو عليّ وحنشوف مين اللي بيضحك بالآخر .. انتبهي جيدا فأنت تحت مجهري ” .
وانقسمت التعليقات حول هذا التصريح بين من أيده في موقفه وأبدوا إعجابهم به .. والبعض الآخر انتقده وأشار إلى إنه أصبح يركز على المشاهير والسوشيال ميديا بل ويقوم بتصرفات تشبههم من خلال الترويج لنفسه عبر هذه القصص التافهة .. ودعاه البعض الى التوقف عن إثارة المشاكل والإلتفات إلى عمله .
خاصة بعد أزمته الأخيرة بينه وبين الفنانة ” مريم حسين ” والتي انتهت بالحكم بحسبها وإبعادها عن دولة الإمارات العربية المتحدة .
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