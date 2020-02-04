إلغاء نظام الكفالة في السعودية قريبا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2020 02:55 مساءً - كشفت صحيفة ” مال ” الإقتصادية عن إقتراب صدور قرار بإلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين .

ويتضمن هذا القرار إعطاء الوافد حرية الخروج والعودة بل والخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل .. كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل .

ويأتي ها التوجه في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها السعودية بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 .