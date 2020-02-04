فيديو نادر.. نادية لطفي تكشف علاقتها بابنها الوحيد

ظهرت الفنانة المصرية نادية لطفي عام 1964 في برنامج بعنوان "لقاء المشاهير" من تقديم الإعلامي الراحل وجدي قنديل.



وكشفت "لطفي" خلال هذا اللقاء التلفزيوني علاقتها بنجلها الوحيد أحمد قائلة: "ابني شديد الارتباط بي، لذا أحرص دائما على إبعاده عن أعمالي الفنية التي تحمل جرعات زائدة من الانفعال لأنه يتأثر جدا، لكنه بشكل خاص معجب بي جدا وينحاز لي في كل شيء".

وانتقدت الممثلة المصرية الشهيرة نظرة المجتمع في ذلك الوقت للفنان قائلة: "كثير من الناس يرى أن حياة الفنان سهلة ومليئة بالضحك والسعادة، وللأسف قلة فقط تدرك أن الفنان يمارس عملا صعبا ويحتاج إلى مجهود لذا أتمنى أن تتغير نظرة المجتمع للفنان".

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وخلال اللقاء التلفزيوني أعلنت "لطفي" أنها ليست راضية عن كل أعمالها وقالت: "عمري الفني 7 سنوات وقدمت ما يقرب من 25 فيلما حتى الآن ولا أشعر بالرضا عن كل أفلامي، هناك أعمال لا تعجبني ولكني تعلمت عدم النظر للخلف وأحاول تفادي الأخطاء في المستقبل".

وعبرت "لطفي" خلال هذا اللقاء عن سعادتها ببناء السد العالي واهتمام الدولة بالعمال.

يذكر أن بولا محمد لطفي شفيق الشهيرة بـ"نادية لطفي" ولدت في 3 يناير/كانون الثاني 1937 بحي الوايلي بالعاصمة القاهرة واكتشفها المخرج رمسيس نجيب وقدمها للسينما ويضم سجلها الفني 47 فيلما ومسرحية وحيدة تحمل اسم "بمبة كشر" وعرفت بآرائها ومواقفها السياسية الجريئة.