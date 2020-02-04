شكرا لقرائتكم بماذا ناشدت نجوى كرم وزيرات لبنان الجديدات؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنشغل الفنانة اللبنانية نجوى كرم هذه الأيام بتصوير حلقات برنامج مواهب كبار السن "ذا فويس سينيور".

وقالت في تصريح خاص لها مع "العربية.نت" إنها قررت خوض تجربة البرنامج كمدربة في لجنة الحكم مع الفنانين هاني شاكر، سميرة سعيد وملحم زين تعتمد بشكل مطلق على الصوت، خصوصاً أن أعمار المشتركين تتجاوز الستين، لتتعلم كيف يمكن للإنسان أن يبقى مثابراً على موهبته ومُصرّاً على تحقيق حلمه رغم تقدّمه في السن.

نجوى كرم مع لجنة تحكيم ذا فويس

كما تحدثت عن علاقتها بالمدربين الآخرين، منوهة بأنها تعيش مع زملائها أوقاتا جميلة.

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وعن الوضع في لبنان، أكدت نجوى أنها مع الحراك الذي يحقق التطور للشعب وينقله إلى مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية أفضل.

نجوى كرم

كما كشفت الفنانة أنها لا تملك أهدافا سياسية في حياتها أبدا، مناشدة الوزيرات الجديدات في الحكومة إدارة البلد بالشكل الصحيح، لأن الوطن يحتاج في هذه الفترة إلى مخلصين، وإلى قرارات تنقذه من التدهور والانهيار الاقتصادي، حسب تعبيرها.

وأعلنت نجوى أنها لم تتمكن من إصدار أغنياتها هذه الفترة بسبب الأوضاع الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان، كما أكدت أنها لا تنوي إحياء حفلات في شهر فبراير/شباط القادم.