تامر حسني يستأنف تصوير "مش أنا" في السعودية

استأنف المطرب تامر حسني تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا"، والمقرر طرحه خلال موسم الصيف المقبل.

وسافر صناع عمل الفيلم إلى المملكة العربية السعودية لتصوير عدد من مشاهد الفيلم هناك، ومن المقرر أن يعودوا خلال الأيام المقبلة إلى القاهرة لاستكمال التصوير.

فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته كل من ماجد الكدوانى، وسوسن بدر، وشيرين، والفنانة حلا شيحة والتي تعود بهذا الفيلم إلى شاشات السينما بعد غياب 13 عاما، منذ آخر أفلامها "كامل الأوصاف" الذي قدمته مع الراحل عامر منيب.

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