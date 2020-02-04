بعد وفاة بولا 4 معلومات لا تعرفها عن نادية لطفي

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، وفاة الفنانة القديرة نادية لطفي، منذ قليل، داخل المستشفى الذى يرقد فيه بعد صراع مع المرض.

نرصد في هذا التقرير معلومات عنها:

1_ من مواليد حي عابدين بـالقاهرة في الثالث من يناير عام 1937، وقفت على مسرح المدرسة في العاشرة من عمرها لتواجه الجمهور لأول مرة، وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بـ(مصر) عام 1955.

2_ مارست العديد من الهوايات كان أولها الرسم، ثم نتقلت منه إلى التصوير الفوتوغرافي والكتابة، إلى أن عادت إلى موهبتها بالتمثيل حين اكتشفها المخرج رمسيس نجيب ورأى فيها بطلة فيلمه الجديد سلطان مع النجم فريد شوقي عام 1958.

3_ تزوجت نادية من جارها الضابط البحري، وشاركت في العمل السياسي لجانب عملها الفني.

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4 _من أهم أعمالها الفنية: الناصر صلاح الدين، السبع بنات، الخطايا، أبي فوق الشجرة، والمومياء.

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