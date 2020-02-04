وفاة الفنانة نادية لطفي بعد صراع مع المرض

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين وفاة الفنانة القديرة نادية لطفي، منذ قليل، داخل المستشفي التى ترقد بها بعد صراع مع المرض.

وكانت تعرضت الفنانة نادية لطفى إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة.

وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير مما دفع الأطباء نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي.

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