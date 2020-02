إبنة جنيفر لوبيز تسرق الأضواء بأداء "Let's Get Loud"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: لفتت ابنة النجمة العالمية جنيفر لوبيز إيمي ماريبيل الأنظار عل مسرح حفل "السوبر بول" الأميركي حين شاركت والدتها الأداء لأغنية "Let's Get Loud" بإطلالتها اللطيفة في سنها الذي قارب ربيعها الـ12. حيث أدت بتأثرٍ واضح، وبثقةٍ عالية بالنفس برزت من خلالها ملامحها وحركة جسدها مع التنورة البيضاء القصيرة.

وحصدت هذه الفتاة الثناء بشكلٍ منفصل بتعليقات وثناء المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أشاد بأدائها مجموعة نجوم بينهم نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ويست، ووالدها المُغنّي مارك أنتوني زوج "لوبيز" السابق.



الجدير ذكره أن الحفل جمع والدتها مع النجمة شاكيرا بأداء أبهر الحضور خلال 14 دقيقة بين فصلي المباراة، علماً أن "إيمي ماريبيل" سبق وشاركت والدتها غناءً عبر فيديو كليب لاقى إشادات واسعة.

وسبق لها أن قدمت أغنية أليشيا كيز الشهيرة If I Ain’t Got You أمام والدتها في كواليس تصوير todayshow، كما سبق وشاركت والدتها بأداء أغنيتها "Limitless" في دويتو جمعهما.