شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس من كواليس "لص بغداد": اترمى علينا فيه أسمنت كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ياسمين رئيس جمهورها، ومتابعيها عبر حسابها على "انستجرام"، بمقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم "لص بغداد"، والذى يعرض حاليا بدور العرض، وحقق نجاحا كبيرا فى خلال أيام عرضه بالسينمات.

ونشرت ياسمين فيديو، وتبدو مشوهة الوجه، وعلقت على الفيديو "بعد مشهد اترمي علينا فيه أسمنت كتير .. بس برضه ضحكنا كتير "



ياسمين رئيس

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ياسمين

كما عبر النجم محمد إمام عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية عن فيلمه الجديد "لص بغداد"، وهو من إنتاج سينرجى فيلمز، ونشر عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، صورة له مصحوبة بتعليق:" سعيد جداً بردود الأفعال الاولى للفيلم .. و متحمس جداً أسمع رأيكم انتم".وتابع "الفيلم موجود حالياً فى كل سينمات مصر ومن الأسبوع المقبل فى سينمات الخليج والوطن العربى .. اللى جاى ماجاش زيه".

ويعد فيلم لص بغداد من أقوى أفلام موسم نصف العام، ومن المتوقع أن يحصد إيرادات كبيرة لضخامة الإنتاج وعدد النجوم المشاركين فى الفيلم، وعلى رأسهم النجم محمد إمام والمنتج أحمد بدوى المشرف العام على سينرجى فيلمز.

وكانت قد وصلت مشاهدات برومو فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام إلى 18 مليون مشاهدة، وسيطر على البرومو مشاهد الاكشن والمطاردات التى تم تنفيذها بشكل مختلف وجديد تماماً على السينما المصرية، كما لم يخل البرومو من الكوميدىا التى بدت واضحة على النجم الكوميدى الشاب محمد عبد الرحمن "توتة"، كما تصدر البرومو ترندات السوشيال ميديا فور الكشف عنه مباشرة.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.