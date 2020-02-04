شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وحيد قدمته نادية لطفي وأنهت به مشوارها الفني قبل 27 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الفنانة الكبيرة الراحلة نادية لطفي 76 فيلماً خلال مشوارها الفني التي استمر 35 عاماً، حيث بدأت حياتها الفنية حين اكتشفها المنتج رمسيس نجيب ورأى فيها بطلة فيلمه الجديد "سلطان" مع النجم "فريد شوقي عام 1958، وانطلقت بعدها كنجمة سينمائية مهمة حتى عام 1988 والذى قدمت فيه آخر أفلامها وهو "الأب الشرعى" مع محمود ياسين وشكرى سرحان وإخراج ناجى أنجلو.



نادية لطفي

لم تهتم نادية لطفى طوال مشوارها الفنى بالدراما التليفزيونية واكتفت بمشاركاتها السينمائية مع كبار النجوم والمخرجين، إلا أنها قدمت مسلسل واحد فقط فى حياتها الفنية وهو "ناس ولاد ناس" عام 1993 مع كرم مطاوع وعبد المنعم مدبولى ومحمد عوض ومحمد رضا وابراهيم خان وإخراج عادل صادق، حيث وافقت على المشاركة فيه بعد 5 سنوات من آخر عمل ظهرت فيه وهو فيلم "الأب الشرعى"، وأصبح هذا المسلسل هو الوحيد والعمل الأخير فى مشوارها حيث ابتعدت بعده عن الساحة الفنية على مدار 27 عاما حتى رحيلها عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

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نادية لطفى

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية عودة الفنانة الكبيرة نادية لطفى إلى المستشفى لمتابعة حالتها الصحية، الا أنها بعد أيام قليلة تدهورت حالتها ونقلت إلى غرفة العناية المركزة ووضعها على جهازالتنفس الصناعى، ثم تدهورت الحالة بشكل أكبرالأسبوع الماضى ودخلت فى غيبوبة وسط مطالبات من أصدقائها الفنانين ونقابة الممثلين والجمهوربالدعاء لها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة صباح اليوم.

يشارأن نادية لطفى ولدت عام 1937 أدت أول أدوارها التمثيلية في العاشرة من عمرها وكانت على مسرح المدرسة لتواجه الجمهور لأول مرة ، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، اكتشفها المخرج رمسيس نجيب لتقدم فيلم "سلطان" مع النجم فريد شوقي عام 1958، تألقت خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى وقدمت عدد كبير من الأعمال، عرفت بنشاطها الوطنى والإنساني منذ شبابها فكان لها دور مهم في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 وما تلاه من حروب وخصوصا حرب أكتوبر 73، كانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993 لتتوقف بعده عن التمثيل مكتفية بنشاطها الإنساني والتطوعي.