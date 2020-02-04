شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تنعي نادية لطفي : "البقاء لله في وفاة فنانة قديرة وجميلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة الفنانة أنغام، رحيل النجمة الكبيرة نادية لطفى التي وافتها المنية عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وكانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، ونشرت الفنانة أنغام صورة للراحلة نادية لطفى وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله في الفنانة القديرة والجميلة نادية لطفي".

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أنغام تنعى رحيل نادية لطفى على تويتر

وظهرت نادية لطفى فى فيديو قبل أيام، نعت فيه صديقتها الراحلة ماجدة الصباحى التى وافتها المنية الأيام الماضية، وأعربت نادية لطفى عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحى ، وأشادت نادية لطفى بزميلتها الراحلة ماجدة الصباحى التى كانت تتمتع بروح جميلة، إضافة إلى السلوك المحترم، وعلاقاتها الشخصية مع كل زملائها المنتمين للوسط الفنى.

واحتفلت نادية لطفى يوم 3 ينايرالماضي بعيد ميلادها والذى يصادف أيضاً يوم ميلاد الفنانة الهام شاهين التى حرصت على زيارة نادية لطفى فى المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة ونشرت "فيديو" من كواليس زيارتها فى المستشفى عبر حسابها على انستجرام. موجهة لها رسالة: "بحبك.. كل سنة وأحلى إنسانة وأعظم فنانة فى برج الجدى.. الجميلة الرقيقة القلب نادية لطفى حبيبة قلبى طيبة و بخير وصحة يارب".