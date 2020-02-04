شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبدالدايم تنعي الفنانة نادية لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنانة الكبيرة نادية لطفى التى غيبها الموت صباح اليوم الثلاثاء 4 فبراير عن عمر يناهز 83 بعد أزمة صحية وقالت: إن الراحلة تربعت على عرش السينما العربية باعتبارهاعلامة بارزة صنعت جزء من تاريخ هذا الفن وكانت كلمة السر لنجاح نخبة من أعظم الاعمال الخالدة، مشيرة الى مسيرتها الطويلة التى تميزت بالنضال والوطنية والبطولة الى جانب الإبداع الفنى .

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يشار أن نادية لطفى ولدت عام 1937 أدت أول أدوارها التمثيلية في العاشرة من عمرها وكانت على مسرح المدرسة لتواجه الجمهور لأول مرة ، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، اكتشفها المخرج رمسيس نجيب لتقدم فيلم "سلطان" مع النجم فريد شوقي عام 1958، تألقت خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى وقدمت عدد كبير من الأعمال، عرفت بنشاطها الوطنى والإنساني منذ شبابها فكان لها دور مهم في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 وما تلاه من حروب وخصوصا حرب أكتوبر 73، آخر أعمالها مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993 لتتوقف بعده عن التمثيل مكتفية بنشاطها الإنساني .