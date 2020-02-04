شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين تحاور نادية لطفي في السبعينيات .. فيديو نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة نادية لطفى بعد صراع طويل مع المرض، حيث رحلت عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد أن قضت أيامها الأخيرة فى مستشفى المعادى.

فى أحد اللقاءات النادرة لها عبرالتليفزيون المصرى فى فترة السبعينيات، حيث كانت تحاورها الفنانة ميرفت أمين، والتى كانت فى ذلك الوقت مذيعة فى التليفزيون المصرى، وذلك خلال برنامج "سينما القاهرة".

نادية لطفى تحدثت خلال البرنامج عن عشقها للفن التشكيلى، ومتابعتها لكل ما هو جديد به، بل وأنها ترى أن الفنانين المصريين أصبحوا يغزون أوروبا.

وتابعت نادية لطفى، "من المهم أن أكون مُلمة بهذا الفن، وهو ما ينطبق كذلك على فن النحت والأدب والشعروغيرها، فجميعها مجالات مفيدة للفنان"

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وعن أوقات فراغها، تحدثت نادية لطفى عن علاقتها بمنزلها، حيث قالت "عادة ما يكون تنظيم أمور المنزل أو التنظيف وطبعا المطبخ"

وعن علاقتها بالجمهور قالت، "لازم أتفرج على الأفلام بتاعتى مع الجمهور، بس فى أفلام الواحد مش بيحب يروح .. لكن غالبا بحضر .. فهناك الكثير من الأدوار التى قدمتها لست راضية عنها، ولكنى نسبة رضائى عن الأدوار التى أقدمها .. الأخطاء فيها تقل وتتراجع ، وفى حاجات بتلافاها"

وكانت الفنانة الكبيرة نادية لطفى قد ظهرت فى فيديو قبل أيام من رحيلها ، نعت فيه صديقتها الراحلة ماجدة الصباحى التى وافتها المنية الأيام الماضية، وأعربت نادية لطفى عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحى، وتعرضها لصدمة كبيرة من الخبر المؤلم، وأشادت نادية لطفى بزميلتها الراحلة ماجدة الصباحى التى كانت تتمتع بروح جميلة، إضافة إلى السلوك المحترم، وعلاقاتها الشخصية مع كل زملائها المنتمين للوسط الفنى.

واحتفلت نادية لطفى يوم 3 يناير بعيد ميلادها والذى يصادق أيضاً يوم ميلاد الفنانة الهام شاهين التى حرصت على زيارة نادية لطفى فى المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة ونشرت "فيديو" من كواليس زيارتها فى المستشفى عبرحسابها على انستجرام. موجهة لها رسالة: "بحبك.. كل سنة وأحلى إنسانة وأعظم فنانة فى برج الجدى.. الجميلة الرقيقة القلب نادية لطفى حبيبة قلبى طيبة و بخير وصحة يارب".