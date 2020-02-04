شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يحضر حفلي توقيع كتابين للشاعرين سيد حسن درويش ومحمود العقبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرالنجم محمد صبحي أثناء تواجده بمعرض القاهرة الدولي للكتاب حفلي توقيع لديوانين شعريين للشاعرين سيد حسن درويش ومحمود العقبي وهما من ضمن فريق عمله وأعضاء بفرقته المسرحية منذ سنوات عدة .

الفنان محمد صبحي تصفح الديوانين وأبدى إعجابه بهما والتقط صورا تذكارية مع الشاعرين بداخل صالة 2 بمعرض الكتاب في جناح c28 المخصص لدار الجندي للنشر والتوزيع والدوواين هي : " طي النسيان " للشاعر سيد حسن درويش ويحتوي على سبع وثلاثين قصيدة كتب لها المقدمة الشاعر عاطف الجندي الأمين العام السابق لاتحاد الكتاب ورئيس شعبة شعر الفصحى الحالي ومن عناوين قصائد الديوان :" طي النسيان وفجر حطين والرضا وحكايات العاشقين ولا أسباب وعقلي داب وفين الحقيقة وبهواك ونور الفجر وزخات المطر أما الديوان الآخر فهو للشاعر محمود العقبي ويحمل عنوان " فوق القمر بشوية " .

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يذكر أن الفنان محمد صبحي كان متواجدا بمعرض الكتاب أمس لحضور ندوة بعنوان " الفن وأثره علي ثقافة المجتمع " بجناح الأزهر وتحدث فيها عن الفن المصري وريادته وأهميته وتأثيره وانتقد بعض ما يقدم حاليا في السينما وفي الدراما التليفزيونية من أعمال تشوه صورة المجتمع المصري بتقديم نماذج مشوهة .

يذكر إن الفنان محمد صبحي يعرض حاليا مسرحية "خيبتنا" من تأليفه وإخراجه وبطولته بمشاركة سماح السعيد وندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات ميرنا زكرى وعبير فاروق وربيعة رفيع والوجه الجديد حازم القاضى.