شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة ونيهال عنبر وراندا البحيري ينعين الراحلة نادية لطفي بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، على نعي الفنانة القدير الراحلة نادية لطفي، التي توفت منذ قليل عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي قد تدهورت في الفترة الأخيرة.

ونشرت الفنانة هنا شيحة صورة للراحلة عبر حسابها وحرصت على نعيها وكتبت "البقاء لله، أنا لله وإنا اليه راجعون، رحلتي ولن ترحلي ابداً من ذاكرتنا، من عيوننا ومن قلوبنا"، كما حرصت الفنانة نيهال عنبر على نعي الراحلة ونشرت صورة لها عبر انستجرام وكتبت " وداعا الفنانة العظيمة القديرة ناديه لطفي ربنا يرحمها برحمته الواسعه ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته".

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كما حرصت الفنانة راندا البحيري، على نعي الفنانة الراحلة، بصورة لها بالابيض والأسود، وكتبت "البقاء لله، الفنانة نادية لطفي".

وظهرت نادية لطفى فى فيديو قبل أيام، نعت فيه صديقتها الراحلة ماجدة الصباحى التى وافتها المنية الأيام الماضية، وأعربت نادية لطفى عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحى إحدى أهم فنانات زمن الفن الجميل، وتعرضها لصدمة كبيرة من الخبر المؤلم، وأشادت نادية لطفى بزميلتها الراحلة ماجدة الصباحى التى كانت تتمتع بروح جميلة، إضافة إلى السلوك المحترم، وعلاقاتها الشخصية مع كل زملائها المنتمين للوسط الفنى.

واحتفلت نادية لطفى يوم 3 يناير بعيد ميلادها والذى يصادف أيضاً يوم ميلاد الفنانة الهام شاهين التى حرصت على زيارة نادية لطفى فى المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة ونشرت "فيديو" من كواليس زيارتها فى المستشفى عبر حسابها على انستجرام. موجهة لها رسالة: "بحبك.. كل سنة وأحلى إنسانة وأعظم فنانة فى برج الجدى.. الجميلة الرقيقة القلب نادية لطفى حبيبة قلبى طيبة و بخير وصحة يارب".