شكرا لقرائتكم خبر عن تواضع جميلة الجميلات.. نادية لطفى ترد على جوابات وأسئلة جمهورها بالهاتف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فارقت الفنانة نادية لطفى، عالمنا، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت الحالة الصحية للفنانة فى الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، وتتحدث مع من حولها، مع استمرار وجودها داخل العناية المركزة تحت إشراف فريق من الأطباء، إلا أنها سرعان ما دخلت فى غيبوبة مرة أخرى، وتتواجد الفنانة الكبيرة نادية لطفى داخل العناية المركزة بمستشفى المعادى.

وتركت جميلة الجميلات نادية لطفى، خلفها تراثًا كبيرًا من الأعمال الفنية الشيقة والمحببة للجمهور بمختلف الأجيال، وفى لقاء نادر للنجمة الراحلة ببرنامج "ما يطلبه المشاهدون"، والذى نشر عبر صفحة "ماسبيرو زمان" على موقع يوتيوب، تظهر الفنانة نادى لطفى في لقاء مع الجمهور حيث تفتح لهم قلبها لتجيب على أسئلتهم التي وجهوها لها عبر الجوابات، كما كانت تستقبل الأسئلة أيضًا عبر الهاتف لتجيب الجمهور على الهواء مباشرة.

واستقبلت نادية لطفى، في هذا اللقاء العديد من الأسئلة حول أعمالها الفنية وحياتها الشخصية، فسألتها متصلة تدعى فاطمة جمعة، طالبة في كلية الاقتصاد، عن إيمانها بالحظوظ التي تأتى في الجرائد صباحًا – حظك اليوم - ومدى تأثيرها في يومها، فقالت نادية، إنها لا تؤمن بـ"البخت" والتفاؤل والتشاؤم، لكن إلى حد ما بشوف اليوم بيقول إيه وبجرب، وفيما يتعلق بحبها للحيوانات، قالت: "أنا فعلًا بحب القطط والكلاب والطيور، لكن البيت مش بيسمح، المفروض عايزين رعاية كبيرة ومكان يقدروا يعيشوا فيه كويس.. بتمنى يكون عندى فيلا وجنينة وأقدر أحقق هواياتى وحبى لكل الحيوانات".

Advertisements

وبسؤالها عن قلة أفلامها في السوق، قالت: "دا طبيعى لأن في البداية بتكون مرحلة تجريبية والممثل بيدور على نفسه، لكن بعد كده الإنتاج بيكون أقل والبحث عن القيمة والجودة والمسئولية أكبر، لأن بالنسبة ليا بيكون في ثقة من الجمهور فبالتالى لازم أكون في مكانها، وسألتها عن الأكلة المفضلة لزوجها، فأوضحت أن زوجها يحب الكشرى بالدقة.

وفى اتصال آخر من جمال حسن البديوى، طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس، سألها أيضًا عن غيابها في السينما، فقالت جميلة الجميلات، "إزاى ما كان فيلم مومياء بيتعرض قريب، والأخوة الأعداء"، فقال لها المتصل هي أفلام تعتبر قديمة، ومن جهتها، أوضحت نادية لطفى، أنها انتهت من تصوير أفلام لكنها لم تعرض في السوق.

وسألها المتصل عن عدم ظهورها في أدوار قوية بعد ظهورها في فيلم "قاع المدينة"، واتفقت معه نادية لطفى، وقالت: "أنا معاك لأن اختيار الموضوعات والأدوار نادر ومشكلة كبيرة، ودا سبب إن الواحد مش بيقدر يعمل أفلام كتير بسبب الموضوعات، فمثلًا "قاع المدينة" من الأدوار والأفلام اللى مش ممكن الواحد يقدمه بأقل من كده".