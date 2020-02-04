شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار النجم صلاح السعدني شخصية مهرجان أيام القاهرة للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة النجم القدير صلاح السعدني ليكون شخصية المهرجان هذا العام كما يكرم المهرجان الفنان القدير محي اسماعيل، وتحل روسيا ضيف شرف المهرجان .

وتعلن إدارة المهرجان غدا الأربعاء تفاصيل الدورة بالكامل من خلال مؤتمرصحفي بحضوررئيس المهرجان الدكتور أسامة رؤوف ونخبة من المسرحيين في الساعة الخامسة مساء بالمجلس الأعلى للثقافة .

أيام القاهرة للمونودراما يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، في الفترة من 8 إلى 12 فبراير بمركز الهناجر للفنون وتتكون لجنته العليا من الناقد الكبير الأستاذ الدكتور حسن عطية و النجم الكبير سامح الصريطي ومهندس الديكور الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز والكاتب والباحث الدكتور محمد أمين عبد الصمد و برئاسة المخرج المسرحى أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان.

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يذكر أن المهرجان كرم فى دورتيه السابقتين الفنانين سيد رجب وصفية العمري و كرم مجموعة كبيرة من رموز المسرح العربي منهم الدكتور عبد الكريم برشيد من المغرب و الأستاذ جواد الأسدي من العراق و كرم أسماء الراحلين نور الشريف و الدكتورة نهاد صليحه و غيرهم و شارك في الدورات السابقة من الدول العربية والأجنبية الأردن و فلسطين والسعودية و فرنسا و ليبيا و غيرها.