شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثاني على التوالي..عازف موسيقى"تيتانيك"يحيي حفل الـ valentine في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي الموسيقار الفرنسي "كلاديرمان" صاحب معزوفة فيلم تيتانيك الشهيرة، حفلة الثاني في عيد الحب القادم في مصر على مسرح المنارة يوم 14 فبراير الجاري.

وأبدي كلاديرمان عن سعادته الكبيرة بتواجده للعام الثاني على التوالي في مصر لاحياء حفل عيد الحب، بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي في حفله بمركز المنارة، وقال في مقطع فيديو له "أشعر بالسعادة لتواجدي في مصر وسط هذا الجمهور الجميل، وهذا هو العام الثاني لي في مصر من خلال حفل عيد الحب، ففي العام الماضي كان عيد الحب يوما مميزا للغاية بالنسبة لي مع الجماهير والمعجبين المصريين، ولا يمكن أن أنسى الحفاوة التي استقبلني بها الجمهور المصري، لذا فانا متحمس جدا للقائهم في عيد الحب هذا العام، وتقديم أجمل المقطوعات الموسيقية الرومانسية التي يحبها ويطلبها الجمهور".

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اشتهرالعازف الفرنسي "كلايدرمان"، عالمياً عقب إطلاق سيدة أمريكا الأولي السابقة نانسى ريجان عليه لقب "أمير الرومانسية"، حيث سجل أكثر من ألف لحن، وباع أكثر من 70 مليون أسطوانة في قرابة 35 دولة على مستوى العالم.

ونجح كلاديرمان في تسجيل عدداً من المقطوعات الموسيقية ذات الصيت على مستوى العالم، ومن بينها موسيقى فيلم "تيتانيك"، ومقطوعة "لاف استورى"، والعديد من المقطوعات الفنية الأخرى التى لاقت رواجاً على مستوى العالم.

ويعد الموسيقار الفرنسي أحد أساطير عزف البيانو عالمياً، ويحصد دائماً أسطواناته على أعلى مبيعاً على مستوى العالم.