شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لآخر عمرة أداها الفنان حسن مصطفى قبل رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورة لرائد من رواد زمن الفن الجميل تعيدها للظهور من جديد، حيث نشرت "نورا" ابنة الفنان الكبير الراحل حسن مصطفى على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، آخر صورة التقطت لوالدها الفنان الراحل أثناء أداءه مناسك العمرة قبل وفاته في عام 2015، وعلقت قائلة: "آخر عمره لوالدي قبل وفاته "٢٠١٥"، ولقت الصورة تفاعل كبير من محبي الفنان حسن مصطفى ودعوات له بالرحمة واستعادة أفضل مشاهده في أفلام السينما والتلفزيون.



اخر صورة للفنان الراحل حسن مصطفى

وأدى الراحل حسن مصطفى على مدار مشواره الفنى، شخصيات عديدة قدمها بالرغم من أنه لم يحمل على عاتقه عملًا فنيًا كبطولة منفردة، إلا أنه كان يمثل عمود الخيمة فى كبرى الأعمال الفنية فى السينما والدراما والمسرح، تحل اليوم ذكرى ميلاده، حيث إنه من مواليد 26 يونيو عام 1933، أحب الفن وقدم له كل لحظة فى حياته فرحل وبقى ذكره طيبا حتى يومنا هذا.

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الفنان حسن مصطفى فى العمرة

وقدم فى مشواره الفنى 323 عملًا تنوعت بين الأفلام والمسرحيات على مدار 58 عامًا من الاجتهاد ورسم البهجة على وجوه الجمهور المصرى بالأداء الصادق السهل الممتنع، بالرغم من وضوح شخصيته إلا أن الفنان حسن مصطفى كان لديه العديد من الأسرار فى حياته والتى من الممكن أن تخفى على جمهوره الذى تابع أعماله ولا يزال يتابعها حتى الآن.

ففي العديد من اللقاءات التليفزيونية، والبرامج راح الفنان حسن مصطفى يسرد بعض الأسرار عن شخصيته، والتى تتفق تارة مع بعض الشخصيات التى قدمها، وتختلف فى أحيان كثيرة، وبعد رحيله أيضًا صرحت ابنته "نورا"، عن بعض تلك الخفايا التى كانت تعايشها مع الأب حسن مصطفى فى البيت.