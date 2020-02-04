شكرا لقرائتكم خبر عن فوجئت بالحيوان تحت السرير .. هيفاء وهبي: صريخي وصل من المكسيك لمطار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب احياءها حفل غنائى أول أمس فى المكسيك، حضره مجموعة كبيرة من متابعيها وعشاقها، نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فيديو عبر "ستورى" حسابها على انستجرام، لحظة دخولها غرفتها عقب الحفل، لتفاجئ بحيوان "الراكون" يخرج من أسفل سريرها.

وعلقت هيفاء وهبى قائلة " "بعد الحفلة، فجأة دخل علينا هيدا الشي، يلي أول مرة بشوفو، وصاروا البنات من ورا الزجاج يتشاطروا عليه، ومن دقيقة كان صريخن واصل لقبرص، طبعا أنا ما بتوصى، صريخي وصل لمطار بيروت. شو هيدا؟".

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وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، قد أحيت أول أمس حفلا غنائيا، إلا أن أحد المتابعين، رصدها وهى تنفعل بشدة على أحد فريق عملها، بسبب خطأ تقنى فنى فى السماعة التى تضعها فى أذنها.

هيفاء تصور حاليا مسلسل "أسود فاتح" ويشاركها شريف سلامة، أحمد فهمى، روجينا، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، وتدورأحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.