شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل " الأخ الكبير" تنتهي من التصوير بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور أبطال مسلسل "الأخ الكبير" المشاهد الأخيرة من العمل بالتزامن مع عرضه على قناة cbc حيث انطلقت أولى حلقاته يوم 4 يناير الماضى وحقق نجاحات جيدة بعدما استطاع تصدر قائمة مؤشرات البحث على جوجل فى العديد من الحلقات التى تضمنت مشاهداً درامية، ويتبقى على الانتهاء من آخر مشهد في المسلسل بعد أسبوع واحد فقط .

"الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور.



الاخ الكبير

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تدورالأحداث في حي بولاق الشعبي، حيث يحاول الشاب الفقير حربي - محمد رجب - مواجهة العديد من التحديات في حياته والتغلب عليها، سواء على الصعيد اﻷسري أو العملي، حتى تُقتل أخته الذى كان يرتبط بها كثيراً وتنقلب حياته رأساً على عقب ويدخل فى صراعات كبيرة مع عدة أشخاص ويحاول الوصول إلى الجانى.

المسلسل يسجل التجربة لمحمد رجب فى نوعية الأعمال التي تعرض خارج الشهر الكربم بعد خوضه السباق الرمضانى الماضى بـ"علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.