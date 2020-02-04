مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينعى الفنانة نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، الفنانة الكبيرة نادية لطفى التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء 4 فبراير عن عمر يناهز 83 بعد أزمة صحية.

وجاء في بيان للمهرجان: "الراحلة تربعت على عرش السينما العربية باعتبارها علامة بارزة صنعت جزء من تاريخ هذا الفن وقدمت عددا كبيرا من روائع السينما المصرية، وتنوعت أدوارها بين القديسة الطاهرة والفتاة المستهترة، والمرأة اللعوب والطالبة البريئة، فاستطاعت بقدراتها الفنية أن تطوع شيطان الفن وملاكه".

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وتابع: "قدمت للمسرح تجربة وحيدة فقط هي مسرحية (بمبة كشر ) فى السبعينيات، وعمل تلفزيوني واحد وهو مسلسل (ناس ولاد ناس)، وهو آخر أعمالها الفنية وقدمته عام 1993

نادية لطفى ولدت عام 1937، تعتبر من أهم نجمات الصف الأول، في العصر الذهبي للسينما المصرية، قدمت عددا من الأعمال الهامة أبرزها "الناصر صلاح الدين"، "النظارة السوداء"، "للرجال فقط"، "السمان والخريف"، وغيرها.

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