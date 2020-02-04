المهن التمثيلية تنعى نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة القديرة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 83 عاماً،عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك".

وجاء في مشنور النقابة: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة الكبيرة / نادية لطفى رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وعانت النجمة القديرة الفترة الماضية من ضيق في التنفس، ما استلزم نقلها للمستشفى، وبعد خروجها من غرفة العناية المركزة، دخلت في غيبوبة منذ أيام، لترحل عن عالمنا اليوم.

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تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.

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