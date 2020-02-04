عائشة بن أحمد تنعي نادية لطفي: "جميلة الجميلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، الفنانة الكبيرة نادية لطفي، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للفنانة الراحلة، وعلقت: "وداعا يا جميلة الجميلات، كم كنت أحبك، الله يرحمها وينعمها".

نادية لطفي ولدت في 3 يناير 1937، تعتبر من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية، قدمت عددا من الأعمال الهامة أبرزها "الناصر صلاح الدين"، "النظارة السوداء"، "للرجال فقط"، "السمان والخريف"، وغيرها.

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